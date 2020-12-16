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  3. Barınaktan pitbull çalan şahsın kimliğini duyunca şok olacaksınız!

Barınaktan pitbull çalan şahsın kimliğini duyunca şok olacaksınız!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aralarında hayvan haklarını korumayla ilgili bir derneğin üyesinin de olduğu toplam 4 kişi barınaktan 3 adet pitbull cinsi köpek çaldı. O hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Barınaktan pitbull çalan şahsın kimliğini duyunca şok olacaksınız!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Molu Köpek Barınağı'ndan 3 adet pitbull cinsi köpek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Tanesi 10 bin TL değerindeki köpekler için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından hırsızların eşkalini belirledi. 

HAYVAN HAKLARI DERNEĞİ ÜYESİ ÇIKTI

M.Y., B.K.Y., Ö.A. ve B.A.'nın yakalanması için operasyon başlatan jandarma ekipleri, 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. İncelemelerde B.K.Y.'nin kentte hayvan haklarını korumayla ilgili bir derneğin üyesi olduğu, B.A. isimli kadının ise 3 adet hırsızlık suçu kaydı olduğu da belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin duvarda olduğu, diğerinin ise bahçeye inerek köpeği duvarın üzerindeki şahsa verdiği görüldü. Görüntülerde, köpeği iple yukarı çeken şahıs, daha sonra barınağın dışına bıraktığı gözlendi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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