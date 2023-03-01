Baris Altintop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Altintop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Altintop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Baris Altintop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Baris Altintop 29 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Baris Altintop Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRPLAY MGMT yapmaktadır. Baris Altintop, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baris Altintop'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Baris Altintop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/altintop_baris
Baris Altintop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Baris Altintop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Bury Town
9 Kasım 2021 yılında King's Lynn
25 Şubat 2022 yılında Leiston
25 Mart 2022 yılında King's Lynn
9 Temmuz 2022 yılında Braintree
Baris Altintop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Baris Altintop şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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