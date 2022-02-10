Palas ne demek, TDK'ya göre Palas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek!Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.Serkan Toper kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Serkan Toper'in biyografisiSpor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Altınordu – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İhsan Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İhsan Aktaş biyografisiSpor Toto Süper Lig: Altay – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teknoloji Merkezleri hayata geçirildi! Gençler merkezde projelerini geliştiriyorHayrete düşüren görüntü! Bakınca inanamayacaksınız ! Sahte şifacı, erkek çocuk isteyen kadının başına 2,54 cm çivi çaktı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda özel bir programla anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay, çocuklarla Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk’u canlandırdı.

Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde Tuzla’da özel bir program ile anıldı.

Barış Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

UNUTULMAZ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü.

Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde anıldı! Efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT