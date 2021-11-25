Barış Manço'nun 40 yıllık dostu, 7'den 77'ye programının yapımcısı Erkmen Sağlam son yolculuğuna uğurlandı!

1999 yılında hayatını kaybeden, 7'den 77'ye programının adını 7'den 77'ye herkesin kalbine işleyen Barış Manço'nun yakın arkadaşı, programının yapımcısı ve yönetmeni Erkmen Sağlam, geçtiğimiz gün kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen için bugün Erenköy Galip Paşa Camii'nden cenaze töreni düzenlendi.

TÜM SEVENLERİ ORADAYDI

Erkmen Sağlam'ın Erenköy'de düzenlenen cenaze törenine yakın arkadaşı Cahit Berkay ve yakınları da katılım gösterdi.

Sanatçı Cahit Berkay sosyal medya hesabında Sağlam'ın vefatına yönelik "Yazmaya elim gitmiyor… Bazen bişey oluyor ve her şey anlamını yitiriyor… Dostum, kardeşim Erkmen Sağlam’ı kaybettik… Bir sürü güzel anı bıraktı geriye ve gitti…" yazısını paylaştı.

Yapımcı, yönetmen Erkmen Sağlam, cenaze töreninin ardından, Kanlıca Mezarlığı'nda, 2019'da kaybettiği eşi Eşi Nilüfer Sağlam’ın yanında toprağa verildi.