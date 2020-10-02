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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldi

İranlı R&B sanatçısı Pooyan Mokhtari, 'Covid-19' şarkısına İstanbul’da klip çekti. 1 milyon TL bütçesiyle dikkat çeken klip için Kanyon’da özel bir kutlama organize edildi. Geceye Survivor'da adından sıkça söz ettiren Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'da katıldı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldi

İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, "Covid-19" adlı bir şarkı hazırladı. Yapımcılığını Ömer Özkurt'un üstlendiği şarkının ve yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan’ın oturduğu video için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum’da bir kutlama organize edildi.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldi

Kutlamaya son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ve aynı yarışmada tanışıp sevgili olduğu Nisa Bölükbaşı'da katıldı. İkili mekana el ele geldi.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldi

Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, “Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. İkisini de çok seviyorum. Aile gibiyiz” dedi.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı kutlamaya el ele geldi

İkilinin bir örnek giyinmiş olması da gözlerden kaçmadı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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