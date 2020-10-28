İstanbul Taksim'de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandıMecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk gününde insan akınına uğradı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Bugün evine ekmek götüremeyen Türkiye’de var mı?Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için hazırladığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti!Camide 4 rekat namaz kıldıktan sonra ayakkabı çaldı!Patlıcan Kıstırma tarifi | Gelinim Mutfakta Patlıcan Kıstırma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi açıklandı!Fırat Tanış Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!Tekirdağ, Şarköy'de hortum çıktı! O anlar kameralarda...
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

Survivor yarışması ile büyük bir kitlenin sevgisini kazanan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Alman model Brenda Patea hamile olduğunu açıkladı.

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

Survivor yarışmasından sonra Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Alman model Brenda Patea, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda hamile olduğunu açıkladı. 

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

2018 yılında eski Survivor yarışmacısı olan oyuncu Barış Murat Yağcı ile yaşadığın aşkla tanınan Alman model Brenda Patea, 2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı final, Amerika Açık'ta final oynama başarısı gösteren ünlü Alman tenisçi Alexander Zverev'den 20 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

"ÇOCUĞUMU TEK BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

"Alex'ten bir çocuk bekliyorum" diyen Patea, "Şu an Alex'le herhangi bir iletişimimiz yok ve açıkçası çocuğumun velayetini de onunla paylaşmayı planlamıyorum. Bu benim için söz konusu değil. Çocuğumu tek başıma büyütmek için iyi imkanlara sahibim" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

Planlı bir şekilde hamile kalmadığını belirten ünlü model, "Ancak onun uyumlu ve düzgün bir ortamda büyümesini sağlamak için her şeyi yapacağım. Çocuğumu tek başıma yetiştirebilme şansına sahibim" şeklinde konuştu.

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Patea hamile olduğunu açıkladı!

1 yıllık ilişkisini Ağustos ayında noktalayan Brenda Patea, "Daha önce krizler yaşadık ve sonrasında Alex'le ilişkimizi sonlandırdık. Çünkü hayata dair farklı görüşlerimiz var. Bir sporcuyla birlikte olan herkes, bu durumlara boyun eğmek zorundadır" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT