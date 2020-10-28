Survivor yarışmasından sonra Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisi Alman model Brenda Patea, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda hamile olduğunu açıkladı.

2018 yılında eski Survivor yarışmacısı olan oyuncu Barış Murat Yağcı ile yaşadığın aşkla tanınan Alman model Brenda Patea, 2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı final, Amerika Açık'ta final oynama başarısı gösteren ünlü Alman tenisçi Alexander Zverev'den 20 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

"ÇOCUĞUMU TEK BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

"Alex'ten bir çocuk bekliyorum" diyen Patea, "Şu an Alex'le herhangi bir iletişimimiz yok ve açıkçası çocuğumun velayetini de onunla paylaşmayı planlamıyorum. Bu benim için söz konusu değil. Çocuğumu tek başıma büyütmek için iyi imkanlara sahibim" ifadelerini kullandı.

Planlı bir şekilde hamile kalmadığını belirten ünlü model, "Ancak onun uyumlu ve düzgün bir ortamda büyümesini sağlamak için her şeyi yapacağım. Çocuğumu tek başıma yetiştirebilme şansına sahibim" şeklinde konuştu.

1 yıllık ilişkisini Ağustos ayında noktalayan Brenda Patea, "Daha önce krizler yaşadık ve sonrasında Alex'le ilişkimizi sonlandırdık. Çünkü hayata dair farklı görüşlerimiz var. Bir sporcuyla birlikte olan herkes, bu durumlara boyun eğmek zorundadır" demişti.