Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra yeni aşkını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Survivor Barış Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açtı. Peki Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi kim? Laura Celine kimdir, nereli, kaç yaşında?

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN SEVGİLİSİ KİM? LAURA CELİNE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışan ve oldukça sevilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, yine aynı programda yarışan Nisa Bölükbaşı ile olan birlikteliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Barış Murat Yağcı ve Nisa ayrılık sonrası adaya dönünce sık sık gündeme gelmiş hatta Nisa Barış'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Son olarak All Star'a da katılan Yağcı, Bölükbaşı'yla aynı ortamda olduğu için rahat edemediğini dile getirmişti.

Barış Murat Yağcı elendikten sonra eski sevgilisini de arkada bıraktı ve yeni bir aşk yelken açtı. Elendikten sonra Almanya’ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra takipçileriyle müjdeli haberi paylaştı. Barış Murat Yağcı Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Barış'ın paylaşımı sonrası güzel modelin pozları gündem oldu.

Model olduğu bilinen Laura Celine hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.