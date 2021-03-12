Barış Özbek Survivor'dan diskalifiye edildi!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de üzücü anlar yaşandı.

Acun Ilıcalı kötü haberi acil durum konseyi düzenleyerek verirken yarışmacılar duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"AÇLIK RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlatan Acun Ilıcalı, "Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor." açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntının daha da aratacağını ve kalıcı hasar yapabileceğini belirtti.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyerek Barış Özbek için Survivor'ın sona erdiğini söyledi.