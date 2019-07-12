Barış Özcan kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nerede yaşıyor? Barış Özcan ınstagram

Barış Özcan kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Nerede yaşıyor? Instagram adresi nedir? Eşi kimdir? soruları internette çok aratılmaya başlandı. Bölge Gündem Haber olarak bu merak edilen soruların cevaplarını araştırdık. İşte Barış Özcan hakkında merak edilenler...

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

23.7.1974 İstanbul doğumlu. M.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve 1 çocuk babası.



Abak.us kreatif medya ajans başkanı. Abak.us’ün İstanbul ve New York’ta ofisleri var ve BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışıyor. Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi.



Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe’de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı.





TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.



Kişisel belgesellerini YouTube’da yapmaya devam ediyor. Sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000’den fazla kişi 200 milyondan çok kez izledi.



Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600’den fazla konuşma yaptı.



Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısı.





YouTube’un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu. #CreatorsforChange adlı bu program için uluslararası projeler üretiyor. Bunlardan bir web dizisi ve kısa filmi olan Scarecrow – Korkuluk toplamda 2 milyon kez izlendi.

Abak.us yani “Abaküs” gibi kelime oyunlu isme sahip olan bir ajansta başkan oldu. Bu ajans, Barış Özcan başkanlığında THY, LC Waikiki ve Türk Telekom gibi dev firmalar için reklam kampanyaları hazırladı ve sundu. Bunların yanında Özcan, Apple, Adobe ve LinkedIn gibi dev firmalara da sosyal medya hizmeti verdi. Adobe’da 6 yıl boyunca çalıştı ve bu süre zarfında TRT ve CNN Türk gibi kanallarda belgeseller yaptı.



Tüm bunlardan sonra ise YouTube kanalına odaklandı ve YouTube’un seçtiği 12 değişim elçisinden biri olarak bizi gururlandırdı.

Ekşi Sözlük’te hakkında YouTube ile ilgili ilk entry 2015 yılında yazılmıştır.

BARIŞ ÖZCAN NEREDE YAŞIYOR?

2019 itibariyle kendisi 44 yaşında bir YouTuber. Barış Özcan, çalıştığı ajansın şubelerinden birinin New York’ta olması nedeniyle eşi ve 1 çocuğu ile New York’ta yaşıyor. YouTube için projeler de üreten Özcan, hazırladığı videolar ile Türkiye’nin en kaliteli YouTube kanalı olarak görülüyor.

BARIŞ ÖZCAN'IN EŞİ DEVLETŞAH KİMDİR?

Devletşah Özcan kendi sayfasında kendini şu şekilde tanıtmıştır:

dımın nereden geldiğini merak edenler olabilir diyerek açıklamak istedim.

Devletşah Sultan Germiyanoğullarından Süleyman Şah’ın kızıdır. Yıldırım Beyazıd ile evlendiğinde Kütahya ve çevresi çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir.

Devletşah Sultan evlendikten sonra o zaman Osmanlı Beyliği’nin başkenti olan Bursa’ya yerleşmiştir. Mezarı Bursa’dadır.

Benimle ilgisi ise şöyle; ailem Kütahyalıdır. Bendeniz ise Bursa’da doğdum. Bu nedenle ismim Devletşah olarak lütfedilmiştir.

Bu ismi taşıdığını bildiğim iki kişi daha var. Birisi şahsen de tanıdığım benden 15 yaş kadar küçük bir hanım’dır. Diğeri ise Google‘da ararken bulduğum Dviolin‘in sahibi Ziya Devletşah beydir.