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  3. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi" denildi..

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınar Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklamasıMSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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