Barış Pınarı Harekatı ile 219 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu" denildi.
Milli Savma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Barış Pınarı Harekatı'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu.
MSB'den yapılan açıklamada,"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu." ifadelerine yer verildi..
Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı
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