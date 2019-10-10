Barış Pınarı Harekatı ile 219 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu" denildi.

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Milli Savma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Barış Pınarı Harekatı'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu. MSB'den yapılan açıklamada,"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu." ifadelerine yer verildi.. Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı



