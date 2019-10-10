Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan köyler | Barış Pınarı Harekatı ile hangi köyler terörden arındırıldı?

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan köyler internette araştırılıyor. Bu konu Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatının ardından merak ediliyor. İşte Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan köyler. Detaylar haberimizde.

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TERÖRDEN ARINDIRILAN KÖYLER

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan köyler an itibariyle:

Tel Abyad'ın:

- El Yabse köyü

- Tel Fander köyü

- Müşeyrfe köyü

- Dedat köyü

- Bir Aşık köyü

- Hamidiye köyü

- Berzan köyü

- Cüdeyde köyü

- Gısas köyü

Rasulayn'daki:

- Kişto köyü

- Aşağı Kişto köyü

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Erdoğan'ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

BARIŞ PINARI NE ANLAM GELİR?

'Barış Pınarı' ifadesine sözlük anlamı olarak baktığımızda huzur, güven ve refah anlamlarına geldiğini görüyoruz. Türkiye, masum Suriye halkının can güvenliğini sağlamak, barınma ihtiyaçlarını gidermek ve insani koşullarda hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak için 'güvenli bölge'ye çok önem veriyor. İşte bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda operasyonun adının 'barış pınarı' olması daha büyük anlam taşıyor. Türkiye, Suriye halkının barış içinde, huzur içinde yaşamasını arzu ediyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA HANGİ YERLEŞİM YERLERİ VAR?

Fırat Nehri'nin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Ayn El Arab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor. Bu kuşakta nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini halen Araplar oluşturuyor. Ancak bölgenin nüfus yapısı zorla değiştiriliyor. Terör örgütü bugüne kadar 1 milyon 700 bin kişiyi göçe zorladı. Örgüt, devletleşme sürecinde bölgeyi daha kolay kontrol edebilmeyi amaçlıyor.