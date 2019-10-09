Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

Askerlerimiz saat 22:00 itibari ile Suriye'ye giriş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

İşte MSB'nin paylaşımı: