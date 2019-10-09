Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.
Askerlerimiz saat 22:00 itibari ile Suriye'ye giriş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
İşte MSB'nin paylaşımı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
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Etiketler : MSB, Barış Pınarı Harekatı
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