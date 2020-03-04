Barış Terkoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

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BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamlamıştır.

Barış Terkoğlu, Anabilim dalında doktora öğrenimini ise aynı üniversitede sürdürmektedir. CNN Türk’te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Terkoğlu, 2008 yılından bu yana da Oda TV adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapmaktadır.

ODATV'de yayınlanan haber sebebiyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.