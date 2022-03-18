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  3. Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!

Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin il kongrelerini sürekli ertelemeleri üzerine partinin bir takım çekinceleri olduğunu köşe yazısında kaleme aldı. Bu çekincenin en önemli faktörünün ise İmamoğlu'ndan kaynaklandığını açık açık itiraf etti.

Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!

CHP’nin kurmay heyetinin, il ve ilçe kongrelerini yaptırmamasından dolayı Parti Meclisi üyeleri ve genel başkanın seçileceği Büyük Kurultay’ın yapılmasının engellendiğini belirten Barış Yarkadaş Korkusuz gazetesinde kaleme aldığı yazısında CHP'nin bir takım çekinceleri olduğu itirafında bulundu.

Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!

"KONGRE VE KURULTAYDAN ÇEKİNİYORLAR"

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş,"Türkiye, tarihi bir seçime giderken, ana muhalefet partisinin izleyeceği politikaları, ittifak yapılanmasını, taktik ve stratejilerini parti örgütünün onayından geçirmemesini doğru bulmadığımı belirtmiştim. Ancak CHP yönetimi, buna rağmen hem kongreleri hem de kurultayı yaptırmamakta kararlı davrandı. Zira, kongre ve kurultayın mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükolarının bozulmasından çekiniyorlardı.

Tabii bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz ki; Ekrem İmamoğlu faktörüydü…"

Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!

"İMAMOĞLU KAYGISI"

"CHP’nin bazı kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il ve ilçe kongrelerine ağırlık koyması, bazı il başkanlarının seçiminde etkili olması ve bunun büyük kurultaya yansımasından çekiniyor. Zira; İmamoğlu kurultay sürecine dahil olursa, hem il başkanlıkları hem kurultay delegelerinin seçimi hem de Parti Meclisi’nin belirlenmesinde etkili olabilir. Bunun önünü kesebilmek ve İmamoğlu’nun etkili olabilmesinin önüne geçebilmek için ‘pandemi süreci’ bahane edildi ve kurultay takvimi belirsiz bir tarihe ertelendi. Oysa ki; son kurultayın yapıldığı 2020 Temmuz’unda da pandemi vardı." ifadelerinde bulundu.

Köşe yazısının tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz...

Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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