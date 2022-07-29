Barış Yarkadaş duyurdu: Asgari ücrete büyük zam yolda!

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Barış Yarkadaş duyurdu: Asgari ücrete büyük zam yolda!

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücrette tarihi rekor kırılmış, rakamlar %50'lik artışla 4 bin 253,40 TL olmuştu. Hemen ardından enflasyon ve gündeme gelen hayat pahalılığı konusunda vatandaş mağdur edilmemiş, geçtiğimiz aylarda asgari ücrete yeni zam vatandaşa umut olmuştu. Temmuz ayı için yeni rakamlı maaşlarını Ağustos'ta almak için gün sayan çalışanlara bir müjde daha mı geliyor? Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'ın canlı yayında asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri çok konuşulacak.

Barış Yarkadaş duyurdu! Asgari ücrete büyük zam yolda!

YENİ ZAM KAPIDA MI?

Gazteci Yarkadaş, yeni bir zam söz konusu olduğunu iddia ederek, asgari ücrete yüzde 50 daha zam yapılacağını söyledi. Yarkadaş konuşmasında "İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için %50’ye yakın bir zam yapacak. O yüzden (MB enflasyon tahmini) %60’ta sabitlediler ama %60 hedefini tutturabilmeleri mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş duyurdu! Asgari ücrete büyük zam yolda!

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