Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Barış Yarkadaş biyografisi

Gazetecilik mesleği ile adını duyuran ve Barış Yarkadaş, siyasete de girmiş, CHP'den milletvekili olmuştur. Daha sonra partisi tarafından aday gösterilmeyen Yarkadaş, TV tartışma programlarına çıkmaktadır ve köşe yazıları yazmaktadır. Bu kapsamda Yarkadaş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyorlar. Barış Yarkadaş'ın biyografisi haberimizde...

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BARIŞ YARKADAŞ BİYOGRAFİSİ

Barış Yarkadaş, 2 Ağustos 1974 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Zülfiye, babasının adı Rasim Yarkadaş'tır. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladıktan sonra 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’un Üsküdar ilçesine yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde bitirdikten sonra lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV’de çalıştı. TV 8’in kuruluş sürecinde görev alan Yarkadaşi, yaklaşık 2 bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneğinin İstanbul Şube Başkanlığı görevini üstlendi ve başkanlığa iki kez seçildi. Star ve Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo’da da programlar yaptı. 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu. 2011 yılında Halk TV'de çalışmaya başladı.

2015'te 7 Haziran ve 1 Kasım’da yapılan Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2018 seçimlerinde ise partisi tarafından aday gösterilmedi.

47 yaşındaki Barış Yarkadaş, 2021 yılında Korkusuz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Bunun yanında KRT kanalında siyaset programlarına katılım göstermektedir.

Askerlik görevini Van’da tamamladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden ödüller aldı.

BARIŞ YARKADAŞ KİTAPLARI

Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür. İstanbul: Babil Yayınları. 2004.

Aksaray'ın Sırları. İstanbul: Asi Kitap. 2015.

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