Barlam ne demek, TDK'ya göre Barlam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barlam ne demek? Barlam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barlam kelimesi. Peki barlam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barlam nedir, barlam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BARLAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barlam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barlam kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre barlam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 santimetre boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir tür balık (Merluccius merluccius)

