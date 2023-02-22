Barnabas İmenger Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas İmenger Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas İmenger Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas İmenger Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas İmenger Jr 24 Kasım 1990 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Barnabas Nanen Imenger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas İmenger Jr Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas İmenger Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Barnabas İmenger Jr 'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barnabas İmenger Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas İmenger Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas İmenger Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas İmenger Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kwara United

3 Ağustos 2012 yılında Trelleborg

1 Ocak 2013 yılında Lobi Stars

1 Temmuz 2014 yılında Lobi Stars

31 Aralık 2014 yılında Kano Pillars

29 Temmuz 2017 yılında MC Alger

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2018 yılında Akwa United

12 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars

1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United

1 Kasım 2021 yılında Lobi Stars

Barnabas İmenger Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas İmenger Jr şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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