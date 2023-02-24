Barnabas Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Kovacs 14 Kasım 2002 tarihinde Dunaújváros şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Kovacs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Barnabas Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Barnabas Kovacs'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında DPASE U17

1 Temmuz 2019 yılında Dunaújváros

6 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

28 Temmuz 2021 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

Barnabas Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Kovacs şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Barnabas Kovacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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