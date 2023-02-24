Barnabas Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Simon 13 Şubat 2004 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Simon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barnabas Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barnabas Simon'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U17

1 Ocak 2020 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2020 yılında Haladás

13 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

Barnabas Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Simon şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barnabas Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lurkó UFC (-2011)

Macaristan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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