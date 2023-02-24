Barnabas Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barnabas Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barnabas Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barnabas Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barnabas Varga 25 Ekim 1994 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barnabas Varga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Barnabas Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Barnabas Varga'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Barnabas Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barnabas Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Barnabas Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barnabas Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U17

13 Temmuz 2010 yılında Eberau

1 Temmuz 2016 yılında Mattersburg II

23 Eylül 2016 yılında SV Mattersburg

1 Ocak 2018 yılında Mattersburg II

14 Ocak 2019 yılında SV Lafnitz

16 Ocak 2020 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2022 yılında Paksi FC

Barnabas Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barnabas Varga şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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