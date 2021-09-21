Baro ne demek, TDK'ya göre Baro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baro ne demek? Baro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baro kelimesi. Peki baro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baro nedir, baro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baro kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baro kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BARO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baro kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre baro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu



BARO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- baro başkanı

