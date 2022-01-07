Barok ne demek, TDK'ya göre Barok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barok ne demek? Barok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barok kelimesi. Peki barok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barok nedir, barok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAROK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Barok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre barok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu

- Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı



BAROK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Barok; dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gösterir.

- Mamafih, bütün şiirimde şekil bakımından bir çeşit barok hâlâ hükmünü sürdürüyordu.



BAROK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- barok müzik

