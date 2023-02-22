Barry Legbara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barry Legbara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barry Legbara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Barry Legbara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Barry Legbara {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Barry Legbara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barry Legbara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Barry Legbara'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Barry Legbara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Barry Legbara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Rivers United
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Barry Legbara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Barry Legbara şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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