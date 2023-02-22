Bart Schenkeveld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart Schenkeveld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bart Schenkeveld kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bart Schenkeveld ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bart Schenkeveld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart Schenkeveld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bart Schenkeveld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bart Schenkeveld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bart Schenkeveld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bart Schenkeveld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bart Schenkeveld 28 Ağustos 1991 tarihinde Den Hoorn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Bartholomew Schenkeveld şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bart Schenkeveld Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Bart Schenkeveld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 29 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Bart Schenkeveld'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bart Schenkeveld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bart Schenkeveld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bart Schenkeveld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bart Schenkeveld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Feyenoord

1 Ocak 2012 yılında Excelsior

30 Haziran 2012 yılında Feyenoord

17 Ağustos 2012 yılında Heracles Almelo

6 Ağustos 2015 yılında PEC Zwolle

21 Ağustos 2017 yılında Melbourne City

29 Ağustos 2019 yılında Panathinaikos

Bart Schenkeveld kimdir

Bart Schenkeveld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bart Schenkeveld şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Den Hoorn (1996-1997), Feyenoord (1997-2009)

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Bart Schenkeveld nereli

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