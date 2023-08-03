Bartın Ulus kaymakamı kapı kapı gezdi, şehit ailelerine ve vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Bartın'ın Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, şehit aileleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

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Bartın Ulus kaymakamı kapı kapı gezdi, şehit ailelerine ve vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Bartın'ın Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, şehit aileleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI SORUP, ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç ,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Uğur Ünal ile birlikte Kumluca Beldesi Döngeller Köyünde ikamet eden şehit yakını İbrahim Ercan'ı ve aynı köyde bulunan Servet Özdemir'i ziyaret etti. İhtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakam Kılıç, çocuklarla yakından ilgilendi. Kılıç, "Şehit ve gazi ailelerimizi, vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı hassasiyet gösteriyor ve memnuniyetleri için özen gösteriyoruz. Fırsat buldukça ziyaretlerimizi sürdürüp "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bartın Ulus kaymakamı kapı kapı gezdi, şehit ailelerine ve vatandaşları evlerinde ziyaret etti

KAYNAK: İHA

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