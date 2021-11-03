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Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Miraç Akbulut'un biyografisi...

Yeni Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Miraç Akbulut'un biyografisi...

Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Miraç Akbulut'un biyografisi...

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkından soruşturma başlatılan Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un, Bartın'a Vali Yardımcısı olarak atanması, "Bartın Vali Yardımcısı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularını da beraberinde getirdi. Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik. İşte, Miraç Akbulut'un biyografisi...

Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ordu Korgan Kaymakamı neden görevden alındı?

BARTIN VALİ YARDIMCISI MİRAÇ AKBULUT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, MİRAÇ AKBULUT'UN BİYOGRAFİSİ...

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 

Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.

30 Ağustos 2021 yılında ise Ordu Valiliğinde Korgan ilçesinin kaymakamı olarak görevine başladı. Ardından 3 Kasım 2021 tarihinde görevinden alındı.

Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ordu Korgan Kaymakamı neden görevden alındı?

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