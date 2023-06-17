Bartın’da etkili sağanak sonrası Oto sanayi sitesi sular altında kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası kentin bazı noktalarında tıkanan mazgallar nedeniyle yollar göle döndü.

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Bartın’da etkili sağanak sonrası Oto sanayi sitesi sular altında kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası kentin bazı noktalarında tıkanan mazgallar nedeniyle yollar göle döndü. Oto sanayi sitesindeki bazı sokaklar su içinde kalınca araçlar güçlükle ilerledi.

Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının da etkili olduğu Bartın'ın bazı bölgelerinde mazgalların tıkanması nedeniyle su birikintileri oluştu.

Oto sanayi sitesinde mazgalların tıkandığı sokaklar su içinde kalırken araçlar güçlükle ilerledi.

Bölge sakinlerinden Hüseyin Taner Çetin havanın aniden bastırdığını ifade ederek, "Bizim sıkıntımız şu; altyapımız var. Bazı basık yerlerde esnaf kardeşlerimiz temizlik yaparken pislikleri atıyorlar mazgallar çalışmıyor. Aniden geldi, vatandaşlar bayağı sıkıntı yaşadı burada. Şimdi su çekilmeye başladı. Allah'tan sıkıntı yok. Bir yarım saat daha devam etseydi karşı komşularımızın dükkanlarını su basacaktı." dedi.

Kentte yağışın kesilmesi sonrası su baskını yaşanan bölgelere müdahale edildi.

Yağışlar nedeniyle kent genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Bartın’da etkili sağanak sonrası Oto sanayi sitesi sular altında kaldı

Bartın’da etkili sağanak sonrası Oto sanayi sitesi sular altında kaldı

Bartın’da etkili sağanak sonrası Oto sanayi sitesi sular altında kaldı

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