Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!

Bartın'da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö'ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı.

YAYINLAMA
Google News
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!

Bartın'da cadde ortasında arkadaşı Tanju N. ile kavga eden Osman Soner A., olaya müdahale ederek ayıran polis memuru H.F.Ö'ye yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı Osman Soner A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!

POLİS MEMURUNUN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Olay, merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, Tanju N. ve Osman Soner A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Soner A., kavgayı ayıran polis memurlarından H.F.Ö'nin suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, polise yumruk atan Osman Soner A.'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheliyi ise yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!

Gözaltına alınan Osman Soner A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Verdiği konser sonrasında saldırıya uğradı! Ünlü fenomen sanatçının o darp anları görüntülendi
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı “Büyükçekmece’de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi”
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı “Büyükçekmece’de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi”
Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!
Sınav sorularını çalarak memur olduklarını zanneden FETÖ üyeleri tutuklandı!
Son Haberler
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!
Suç makineleri yakalandı! Haklarında birçok suçtan aramaları olan şüphelilere şafak operasyonu!
Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde "Öcalan" sloganı! 2 kişi gözaltına alındı
Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı
Kilis’te 5 farklı hırsızlık olayı: 1 kişi tutuklandı
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"