Bartın'da karantinaya uymayan 12 kişi yurtlarda tecrit altına alındı

Bartın'da, karantina kararına uymayan 12 kişi karantina yurdunda tecrit altına alındı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz" dedi.

12 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Bartın'da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişinin karantina tedbirlerine uymadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin almış olduğu kararlara istinaden evde karantina tedbirlerine uymadığı, yapılan denetimlerde tespit edilen 12 kişi, Bartın Valiliği'nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı. Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup, ev ortamı müsait olmayan 10 kişi de aynı yurtta misafir edilerek, izolasyon sürelerini tamamladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların yurtta karantinaya alınmaya devam edileceği, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA 'DUYARLI OLUN' ÇAĞRISI

Koronavirüs denetimlerine katılan Bartın Valisi Sinan Güner, girdiği iş yerlerinde kurallara harfiyen uyulmadığını gördüğünü belirterek, bundan sonra kurallara uyulmadığının görüldüğünde cezai işleme başvurulacağını belirti. Vali Güner, Bartın'da karantina kararlarına uymayan 12 kişinin yurda yerleştirildiğini belirterek, "Ayrıca bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz. Bartın'da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizi yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.