Bartın'da maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yasa ve destek talimatı! Çarşamba günü açıklanacak!

Geçtiğimiz günlerde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası 41 işçinin hayatını kaybetmesi sonrası hükümet harekete geçti. Başta aileler ve çocuklar olmak yapılacak olan yardımların genişletilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir yasa ve destek paketinin açıklanacağı bildirildi.

DÜZENLEMELER KALICI HALE GELECEK

Dün gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maden kazasında hayatını kaybedenler için geçici olarak uygulanan düzenlemelerin kalıcı hale gelmesi için talimat verdiği öğrenildi.

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MKYK'da ayrıca bu düzenlemem için yeni bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve yeni düzenlemelerin kısa sürede düzenlenmesi kararı alındı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşacak.

AİLELERE DESTEK SAĞLANACAĞI DUYURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın ziyaretinde "Bir karar daha aldık, 500+500 olmak üzere devlet, ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere, ilk etapta ailelere bu desteği vermiş olacağız. Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız." ifadelerini kullanmıştı.