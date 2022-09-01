Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 17 kişiden 4’ünün yaralandığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"
İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"
Usta sanatçı Musa Eroğlu'ndan çirkin sözler! Hz Ali için söyledikleri büyük tepki topladı!
Usta sanatçı Musa Eroğlu'ndan çirkin sözler! Hz Ali için söyledikleri büyük tepki topladı!
Selçuk Bayraktar, Kemal Kılçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini değerlendirdi: "Atılan iftiralara sessiz kalıyor"
Selçuk Bayraktar, Kemal Kılçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini değerlendirdi: "Atılan iftiralara sessiz kalıyor"
Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!
Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!
Kaçırdınız diye üzülmeyin! Emekli promosyonunda ikinci şans! Tarihler uzatıldı! İşte o bankalar!
Kaçırdınız diye üzülmeyin! Emekli promosyonunda ikinci şans! Tarihler uzatıldı! İşte o bankalar!
Terk edilmekten, yalnız kalmaktan korkma ve başkalarına aşırı derecede bağlı olma durumu : Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Terk edilmekten, yalnız kalmaktan korkma ve başkalarına aşırı derecede bağlı olma durumu : Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Doğal antibiyotik ve ağrı kesici! Her gün 1 adet sarımsak tüketmek hastalılara karşı karşı güçlü koruma sağlıyor!
Doğal antibiyotik ve ağrı kesici! Her gün 1 adet sarımsak tüketmek hastalılara karşı karşı güçlü koruma sağlıyor!
Kişinin baba figürüyle ilgili problemlerinin olması durumu: Daddy Issues
Kişinin baba figürüyle ilgili problemlerinin olması durumu: Daddy Issues
İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"
İmam'dan akıl almaz açıklama! Sosyal medyada infial yarattı! Akdemir: Müzik zinaya çağırır! "Her türlü sapıksınız"
Daha 19 yaşındaydı! Evlilik teklifini kabul etmediği için diri diri yakıldı, hayatını kaybetti! Cani adam cezaevine gülerek gitti!
Daha 19 yaşındaydı! Evlilik teklifini kabul etmediği için diri diri yakıldı, hayatını kaybetti! Cani adam cezaevine gülerek gitti!
EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi
EPDK'dan vatandaşı üzen açıklama! Elektrik fiyatlarına zam geldi