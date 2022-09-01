Bartın'da otobüs kazası: 4 yolcu yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.