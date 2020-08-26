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  3. Bartın'da pat pat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın'da pat pat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın'da pat patın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bartın'da pat pat devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın'da, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı patpat kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Aksüt ve patpat kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Aksüt (71) kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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