Bartın'daki maden kazasının soruşturması sürüyor! Madencilerin ifadesi alınmaya devam etti

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci hayatını kaybetti. Yaralan 6 madencinin ise tedavileri Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ederken Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

MADENCİLERİN İFADELERİ ALINIYOR

Patlamanın yaşandığı madendeki cihazlara el konulurken maden işçileri ve yetkililerin ifadelerinin alınması devam ediyor. Ulaşım imkanı olmayan işçiler jandarma ekiplerince evlerinden alınarak Amasra Adliyesine getirildi.

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MADENCİLERE SORULAN SORULAR

Adliyede ifadesi alınan madencilere patlama sırasında nerede oldukları, patlama öncesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı gibi sorular soruldu. İfadesi alınan madenciler, jandarma ekiplerince evlerine götürüldü.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar halen savcılık izniyle gerçekleştirilirken olay yeri inceleme ekiplerinin ocak içerisindeki çalışmalar da devam ediyor.