Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Amasra'nın Bartın ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrası Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar gelecek...