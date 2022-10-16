Bakan Koca, maden kazasından yaralanan işçilerin son durumunu açıkladı!

Önceki gün Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydana gelmişti. Olayda 41 işçi hayatını kaybederken yaralanan işçiler tedavileri için İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindekilerle hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralıların sağlık durumları hakkında son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var."