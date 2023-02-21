Bartosz Pikul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Pikul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Pikul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Pikul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Pikul 2 Kasım 1997 tarihinde Tarnowskie Góry şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Pikul Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bartosz Pikul'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Pikul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Pikul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Pikul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Pikul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2014 yılında Górnik Zabrze

10 Ağustos 2017 yılında Z. Sosnowiec

31 Aralık 2017 yılında Górnik Zabrze

9 Mart 2018 yılında Stal Rzeszow

30 Haziran 2018 yılında Górnik Zabrze

3 Ağustos 2018 yılında Gwarek T.G.

30 Haziran 2019 yılında Górnik Zabrze

12 Temmuz 2019 yılında Odra Wodzislaw

7 Ağustos 2020 yılında SFC Opava

4 Ocak 2023 yılında Pardubice

Bartosz Pikul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Pikul şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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