Sarı lacivertli kulüpte sakat oyuncu sayısı birer birer artarken takımda kaleci sıkıntısı da çekilmeye başlandı. Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer'in de sakatlanmasıyla birlikte taraftarların aklında kaleyi kimin koruyacağı sorusu yer edindi. Bunun ardından ise genç file bekçisi Bartu Kulbilge ismi ön plana çıktı. Peki Bartu Kulbilge kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartu Kulbilge kimin oğlu? İşte bu soruların cevapları...

BARTU KULBİLGE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bartu Kulbilge 21 Haziran 2003 tarihinde Bursa’da doğdu. 18 yaşındaki genç file bekçisi, 1 metre 91 santimetre boyundadır. Sağ ayaklı olan Kulbilge, Çengelköy alt yapısında yetişmiş ve daha sonra 2018 yılında geldiği Fenerbahçe’de U-16, U-17, U-19 yaş gruplarında forma giydikten sonra 2021 yılında A takıma yükselme başarısı göstermiştir. Henüz A takımda herhangi bir maçta forma şansı bulamayan genç eldivenin, önünde bulunan iki kalecinin de sakatlanmasının ardından forma giyme ihtimali doğdu.

BARTU KULBİLGE KİMİN OĞLU?

Bartu Kulbilge daha önce Fenerbahçe'de kalecilik yapış olan Serdar Kulbilge'nin oğludur. Sarı lacivertli ekibin 100. yıl şampiyonluğunda kalesini koruyan isim olan Serdar Kulbilge'nin oğlu Bartu Kulbilge de babasının izinden giderek Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmiştir. Genç kalecinin forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu olurken altyapı antrenörleri, Bartu Kulbilge'nin yan toplardaki başarısıyla ve soğuk kanlı kaleciliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çektiğini ifade ediyor.