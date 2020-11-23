Bartuğ Elmaz kimdir? nereli ve kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'dan U19'dan A Takıma yerleştirilen isimlerden birisi olan Bartuğ Elmaz, futbol camiasının gelecekte büyük işler başaracağına inandığı isimlerden birisi oldu. Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkların ve Kovid-19 vakalarının artması üzerine çağırılan A Takıma 6 isimden birisi olan Bartuğ Elmaz hakkında bilinenleri haberimizde derledik.

A Takıma çağırılan diğer isimler şöyle: Atalay Yıldırım, Bartuğ Elmaz, Erencan Yardımcı, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Mustafa Fettahoğlu'nun olduğu öğrenildi. Peki, Galatasaray'ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Florya'da genç futbolcular arasında göze çarpan isimlerden birisi olan Bartuğ Elmaz, henüz 17 yaşında. 19 Şubat 2003 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelen Elmaz, ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor. 08.02.2013'da Galatasaray Futbol Akademisine katılan genç oyuncu, 2022 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.

Hakkında verilen bilgilerde, her iki ayağını da oldukça iyi kullandığı belirtilen Bartuğ Elmaz, oyun kurucu rolünde oynayabiliyor.

Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray ve milli takımlarda yakaladığı performans şöyle:

Türkiye U16: 15 Maç 2 Gol

Türkiye U15: 6 Maç 2 Gol

Galatasaray Akademi: 68 Maç 19 Gol

Galatasaray U16: 21 Maç 4 Gol

