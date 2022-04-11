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Barut Rengi ne demek, TDK'ya göre Barut Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Barut Rengi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Barut Rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Barut Rengi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Barut Rengi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Barut Rengi ne demek, TDK'ya göre Barut Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Barut rengi ne demek? Barut rengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi barut rengi kelimesi. Peki barut rengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre barut rengi nedir, barut rengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BARUT RENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Barut rengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre barut rengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koyu gri renk
- Bu renkte olan

BARUT RENGİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ortalığı saran barut rengi aydınlık açıldı, açıldı, kül rengine döndü.

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