Baş Bıçağı ne demek, TDK'ya göre Baş Bıçağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baş bıçağı ne demek? Baş bıçağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baş bıçağı kelimesi. Peki baş bıçağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baş bıçağı nedir, baş bıçağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baş bıçağı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baş bıçağı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞ BIÇAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baş bıçağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baş bıçağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ustura

