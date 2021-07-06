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  3. Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

Hemen hemen her insanın sevdiği ancak özellikle gençler arasında popüler olan kulaklıkla müzik dinleme konusunda Odyolog Öğr. Gör. Mehmet Uyar, uyarılarda bulunarak, uzun süreli yüksek sese maruz kalmanın işitme kayıplarına neden olabildiğini söyledi.

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

Çoğu insanın en büyük keyfi olan kulaklıkla müzik dinlemek, kulak sağlığını tehdit ediyor. Konu hakkında uyarılarda bulunan  Odyolog Öğr. Gör. Mehmet Uyar, 85 dB şiddetindeki seslere 8 saatten fazla maruz kalmanın duyma kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Odyolog Öğr. Gör. Mehmet Uyar, "Kişileri huzursuz eder, sözel iletişimi engeller, çalışma etkinliğini azaltır. Uyku sorunlarına yol açar. İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar" dedi.

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

KALICI VE GEÇİCİ ETKİLERE NEDEN OLUYOR

Uyar kulaklıkla uzun süre müzik dinlemenin baş dönmesine neden olduğunu, buna ek olarak kalıcı ve geçici olmak üzere iki tür etkileri olduğunu vurguladı. Uzman isim, "Normal bir kulak uzun süre ve zararlı seviyede gürültüye maruz kalırsa işitme hassasiyeti oluşur ve bu da beraberinde geçici işitme eşiği düşmesi olarak ortaya çıkar. Fakat bu, bir süre sonra normale döner. Bu fenomen çoğunlukla gürültüde kalma süresinin ilk iki saatinde düzelir. Birçok geçici eşik değişikliği ilk iki gün içerisinde, yaklaşık olarak 16-18 saatte düzelmektedir."

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

"40 dB’den fazla olan geçici eşik değişikliği patolojik olarak tanılanır ve kalıcı eşik değişikliği ile ilişkilidir.  Kalıcı işitme kaybı, belirgin olarak 4 kHz’de görülen geri dönüşü olmayan işitme kaybı olarak tanımlanabilir. İşitme kaybı ilk 2-3 yılda en üst düzeyde iken, 10- 15 yıl sonra hızı azalarak ilerler. Gürültüye maruziyet ortadan kalktıktan sonra işitme aynı düzeyini korur. Çınlama ve baş dönmesiyle devam eden klinik bir tablodur. Tek kulakta görülebilir. İşitme kaybı olarak sensörinöral tip işitme kaybı tek başına veya iletim tipi işitme kaybı ile birlikte görülebilir" dedi.

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

"ORTA VE İÇ KULAKTA TRAVMAYA NEDEN OLUYOR"

Uyar, yüksek sesli müzik dinlemenin kulak zarında yırtılmaya varan sorunlara neden olabileceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür gürültüye bağlı koklear işitme kayıplarında orta kulak ve iç kulakta travmaya bağlı olarak kulak zarında yırtılma, kemikçik sisteminde kopma, yuvarlak ve oval pencerelerde fistül oluşumuyla birlikte korti organında kısmen veya tamamen zedelenmeler görülebilmektedir. Yüksek sesle ve uzun süre kulaklıkla müzik dinlemenin işitsel sistem üzerinde geçici ve kalıcı etkileri olabilir."

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

UĞULTU, ÇINLAMA, DUYMA KAYBI...

Kulaklıkla müzik dinlemenin zamanla sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çeken Uyar, çınlama ve uğultu şikayetlerinin artabileceğini söyledi. Uyar, "Kulaklıkla müzik dinleyenlerin yüzde 10'unda işitme kaybı ve ilişkili problemler izlenebilmektedir. Uğultu ve çınlama gibi erken belirtiler kişi tarafından önemsenmeyebilir."

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

"Ancak işitme kaybı, kişinin çevre ile iletişimi bozulunca göze çarpabilir ve bu durumda da çok geç kalınmış olabilir. Kulaklıkla müzik dinlemeyi seven gençlere tavsiyemiz işitme sistemleri üzerinde ilk şikâyetler oluşmaya başladığında (kulaklarda uğultu, ağrı, işitme kaybı, çınlama vb.) vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Baş dönmesi, çınlama, işitme kaybı... Kulaklıkla müzik keyfinde büyük risk! En büyük alışkanlığınınız, sağlığınızdan edebilir!

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