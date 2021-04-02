Baş Mimar Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2161.03



Meslek Adı : Baş Mimar

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar



Meslek Birim Grubu : Mimarlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Baş Mimar ;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak işini yerine getirir.

Baş Mimar Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri mesleği için “7221.02” kod olarak kullanılır iken Metal Döküm Kalıpçısı (Zeminde Ve Çukurda) mesleği için “7211.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Baş Mimar Meslek Kodu “2161.03” olarak belirlenmiştir.