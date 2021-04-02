Baş Müfettiş Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3359.19



Meslek Adı : Baş Müfettiş

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Baş Müfettiş, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak mesleğini yerine getirir.

Baş Müfettiş Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) mesleği için “8153.26” kod olarak kullanılır iken Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri mesleği için “3117.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Baş Müfettiş Meslek Kodu “3359.19” olarak belirlenmiştir.