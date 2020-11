Başak Burçları Kolay Mı, Zor Mu Affeder?

Yönetici gezegenleri Merkür olan başak burçlarının çok titiz ve düzenli olmaları öne çıkan özelliklerin den bir kaçıdır. Bu kadar düzen odaklı olmaları da her şeyin mükemmel olmasını istemelerinin açıklaması da bu dur. Her şeyi mükemmel isterler. Arkadaş oldukları insanlara da çok dikkat ederler. Onların yaptığı her kötü davranış başak burcu insanının kalbini kırar ama affetmeleri çok da zor değildir.

Başak Burçları En Kolay Kimleri Affeder?

Başak burcu insanı genel olarak çok zor affetmezler. Onlara yapılan güzel bir akşam yemeği sürprizi bile onları çok mutlu yapabilir. Başak burcu insanı en kolay boğa ve oğlak burcu insanını affeder çünkü boğa ve oğlak burcu da tıpkı başak burcu gibi toprak elementine girer. Eğer başak burcu arkadaşınız ve ya her hangi bir tanıdığınız var ise işiniz çok da zor değil demektir.

Başak Burçları En Zor Kimleri Affeder?

Başak burcu insanı neredeyse her burçla iyi anlaşır ama sadece su grubundan olan balıklarla anlaşması biraz zordur. Balıklar her şeye çok alındıkları için başak burçlarının ani çıkışları onların kalplerini kırmaya yeter. Zaten başak burcu insanları kendi gruplarından toprak burçlarıyla çok iyi anlaşırlar.

Başak Burcu İnsanı Karakteri

Başak burcu insanı çok düzenlidir her şeyin bir düzen içinde olmasını isterler. Odalarını, evlerini büyük bir özenle dekor edip temizliğini çok iyi yaparlar. Tabi bu şeklide genelleme yapmak doğru olmaz ama genel olarak bu şekilde olduklarını söyleyebiliriz. Onlarla anlaşmak hiç zor değildir. Gerçekten çok iyi kalpleri vardır. Çocuk ruhludurlar. İyi bir dinleyicidirler.

Çok düzenli olmalarına rağmen arada bir üşengeçlik yapıp rahatlayabilirler. Başak burcu insanı ince düşüncelere bayılırlar onlara bir hediye vermeniz başak burçlarını çok mutlu eder. Belki de sizi affetmek için tek beklediği bir çikolata ve özür olabilir.