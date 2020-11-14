Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır? Başak burcunun hoşuna gidecek hediyeler!

Mütevazi, titiz, mükemmeliyetçi, pratik ve çalışkan olan başak burçları oldukça zeki ve muhafazakar yapıya sahiptirler. Fiziksel olarak da çekici görünüme sahip bu burca mensup olan kişilere alınabilecek birçok hediye var. Düzenli ve tertipli olmayı seven başağa alınan hediyeler onların özelliklerine uygun olmalıdır.

Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır?

Kişiye Özel

Herkes kişiye özel hediyelerden hoşlanır fakat bu burç için durum faklıdır. Astroloji de bu burcun karşılığı kelime 'İncelerim " de diyebiliriz. Yaşamda hep bilgiyi arayan ve ayrıntılara oldukça önem veren bu kişilere;

Kişiye özel paketler,

İsminin basılı olduğu materyaller,

Bizzat kendinizin hazırladığı incelikleri olan emeğinizi görebileceği sürprizler başak burcunun oldukça hoşuna gidecektir.

Ofis/Ev

Evi ofisi, ofisi evidir başak burcunun. Ofis ortamında çalışmakta olan veya evde vakit geçirmeyi seven bir başak için alanı içinde gözüne hoş gelebilecek ve alanında işine yarayabilen her şey hoşuna gidecektir. Ayrıca konforuna da düşkün olan bu burç için hediye seçmeniz hiçte zor olamayacaktır.

Ofis malzemesi

Gözünün önünde sürekli görebileceği bir ev/ofis çiçeği

Yer minderi

Battaniye

Masa kiti

Teknoloji

Kadın erkek fark etmeksizin başak burçlarının tümü teknoloji aşığıdır.

Güzel bir cep telefonu

Bilgisayar

teknolojik tüm aletler

Süslenmeye yönelik teknolojik aletler

Kulaklık

Kişisel Bakım

Başak burcu dendiğinde ilk akla gelen temizlik, düzen ve kişisel bakım oluyor değil mi? Bu yüzden hediyelerde çok fonksiyonlu olabiliyor. Temizlik yapmayı seven titiz yapıya sahip bu burca temizlik ile ilgili alacağınız her türlü şey onu oldukça hoşnut edecektir. Hem ince düşünce açısından hem ayrıntılı olarak onun özelliklerini düşünmeniz açısından doğal olarak da temizlik ve düzen düşkünü olmalarından dolayı.

Temizlik malzemeleri,

Bakım ve hijyen konusunda etrafına gösterdiği titizlik kadar kendilerine de oldukça önem gösteren bu burç bakımı ve temiz görünmeyi sever.

Sağlığına oldukça düşkün oldukları için doğallık bir tık ön plandadır.

Yeni bir diş fırçası

Tarak

Kokulu mum

Kişiye özgü tasarlanmış mutfak önlüğü

Ev kokusu

Hafif esanslı parfümler

Hobi

Sosyal yaşamı, kültürü ve keyfi seven bu burç için tam da hoşuna gidebilecek şeyler;

Sinema bileti

Kitap

Müze gezisi



