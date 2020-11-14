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Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır? Başak burcunun hoşuna gidecek hediyeler!

Şayet başak burcuna bir hediye alacaksanız ve Başak burcu nasıl hediyelerden hoşlanır? merak ediyorsanız sizler için derlediğimiz haberimize göz atabilir, hediye fikirleri edinebilirsiniz.

Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır? Başak burcunun hoşuna gidecek hediyeler!

Mütevazi, titiz, mükemmeliyetçi, pratik ve çalışkan olan başak burçları oldukça zeki ve muhafazakar yapıya sahiptirler. Fiziksel olarak da çekici görünüme sahip bu burca mensup olan kişilere alınabilecek birçok hediye var. Düzenli ve tertipli olmayı seven başağa alınan hediyeler onların özelliklerine uygun olmalıdır. 

Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır? 

Kişiye Özel 

Herkes kişiye özel hediyelerden hoşlanır fakat bu burç için durum faklıdır. Astroloji de bu burcun karşılığı kelime  'İncelerim " de diyebiliriz. Yaşamda hep bilgiyi arayan ve ayrıntılara oldukça önem veren bu kişilere;

Kişiye özel paketler,

İsminin basılı olduğu materyaller,
Bizzat kendinizin hazırladığı incelikleri olan emeğinizi görebileceği sürprizler başak burcunun oldukça hoşuna gidecektir.

Ofis/Ev

Evi ofisi, ofisi evidir başak burcunun. Ofis ortamında çalışmakta olan veya evde vakit geçirmeyi seven bir başak için alanı içinde gözüne hoş gelebilecek ve alanında işine yarayabilen her şey hoşuna gidecektir. Ayrıca konforuna da düşkün olan bu burç için hediye  seçmeniz hiçte zor olamayacaktır.

Ofis malzemesi
Gözünün önünde sürekli görebileceği bir ev/ofis çiçeği
Yer minderi
Battaniye
Masa kiti

Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır?

Teknoloji

Kadın erkek fark etmeksizin başak burçlarının tümü teknoloji aşığıdır.
Güzel bir cep telefonu
Bilgisayar
teknolojik tüm aletler
Süslenmeye yönelik teknolojik aletler
Kulaklık

Kişisel Bakım

Başak burcu dendiğinde ilk akla gelen temizlik, düzen ve kişisel bakım oluyor değil mi? Bu yüzden hediyelerde çok fonksiyonlu olabiliyor. Temizlik yapmayı seven titiz yapıya  sahip bu burca temizlik ile ilgili alacağınız her türlü şey onu oldukça hoşnut edecektir. Hem ince düşünce açısından hem ayrıntılı olarak onun özelliklerini düşünmeniz açısından doğal olarak da temizlik ve düzen düşkünü olmalarından dolayı.

Başak Burcu Nasıl Hediyelerden Hoşlanır?

Temizlik malzemeleri,

Bakım ve hijyen konusunda etrafına gösterdiği titizlik kadar kendilerine de oldukça önem gösteren bu burç bakımı ve temiz görünmeyi sever.
Sağlığına oldukça düşkün oldukları için doğallık bir tık ön plandadır.

Yeni bir diş fırçası
Tarak
Kokulu mum
Kişiye özgü tasarlanmış mutfak önlüğü
Ev kokusu
Hafif esanslı parfümler

Hobi

Sosyal yaşamı, kültürü ve keyfi seven bu burç için tam da hoşuna gidebilecek şeyler;

Sinema bileti
Kitap
Müze gezisi


 



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