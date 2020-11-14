Başak Burcu Nasıl Sever? Başak burcu özellikleri nelerdir?

Başak burcu Zodyak’ın on iki burcundan biridir. Başak burcunda doğanlar 22 Ağustos - 23 Eylül arası doğmuş insanlardır. Başak burcu astrolojide elinde buğday başakları tutan genç bir kadın ile simgelendirilir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkürdür.

Merkür bu burcun zekasını kullanma kabiliyeti ile ilişkilendirilir. Başak burcu erkekleri ve kadınları farklı özellikler gösterebilirler. Aynı zamanda burçların tam özelliklerinin anlaşılabilmesi için kişilerin doğum haritasının detaylı incelenmesi gerekir. Bunun için astroloji alanında çalışan çeşitli uzmanlara başvurulabilir.

Başak burcu özellikleri nelerdir?

Başak burcunun mottosu inceliyorumdur. İnsanlar hakkında, olaylar ve durumlar hakkında daima bir gözlem halindedirler. Kişileri kolaylıkla özelliklerine göre tasnif edebilirler. İnsanları iyi tanırlar. Başak burçları titizliğe önem verirler. Evleri, arabaları, çantaları ve giyimlerinde oldukça düzenlidirler. Organizasyon kabiliyeti yüksek bireylerdir. Bu burç mensupları duygusallıktan kaçınırlar. Hislerini belli etmekten pek memnun olmazlar.

Bu sebeple soğuk görülmeleri olasıdır. İçe dönük bir yapıya sahip olsalar da hayata dahil olma gayretleri sayesinde onları topluluk içinde bulunurlarken de sık görürüz. Telaşlı değillerdir kriz anında sakinliklerini koruyabilirler ve dakiklerdir. Kavga ortamlarından hoşlanmazlar. Ben merkezci yapıları vardır ama sevdiklerine faydalı olur, onlar için fedakarlıklar yaparlar. Başak burcuna mensup olanlar yaptıkları işi mükemmeliyet arzusuyla en iyi şekilde yapmaya gayret gösterirler ama bazen bu mükemmeliyetçilik hayattan zevk almamaya itebilir.

Başak burcu nasıl sever?

Başak burcu kadını, sevgisini aşk ve şefkat sözcüklerinden çok destek olmak şeklinde gösterir. Aşık bir başak burcu kadını hayatındaki kişinin her anında ona destek olmak ister. İlişkide de her şeyde olduğu gibi düzen ararlar. Yeni heyecanlar arayışında çoğu zaman değillerdir. Soğuk ve mesafeli duruşları yüzünden aşık olduklarının anlaşılması zordur.

Başak erkekleri de aynı şekilde sevgilerini ifade etmenin yolunu bilemezler. Romantik sayılmazlar ya da romantizm için gerçekten kuvvetli duygular içinde olmaları gerekir. Sevgi sözcükleri kullanmayı pek sevmezler bunun yerine neşeli takma isimler kullanmayı seçebilirler. Kıskanç olmasına kıskançlardır ama bunu baskılanmayı bilirler. Rahatsız edici tavır ve davranışlardan kaçınırlar. Annelerine karşı oldukça hassastırlar.