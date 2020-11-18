Başak burcunun genel özellikleri nelerdir? Başak burcu neden aldatır?

Başak burcu insanı toprak grubundadır. Yönetici gezegeni olan Merkür’ün etkisi nedeniyle araştırmacı bir yapıları vardır. Titizdirler ve her zaman bakımlı olmaya özen gösterirler. Ayrıntılar onlar için çok önemlidir. Bazen ayrıntılara o kadar çok takılırlar ki bu onlara zaman kaybettirir. Kişileri incelemeyi severler.

Gözlemci bir yapıları vardır. Bazen karşısındaki kişi konuşurken onu izleyerek, kişinin hareketlerinden, mimiklerinden yola çıkarak, kişi ile ilgili analizler yapabilirler. Genelde de doğru analizler yaparlar. Tam bir kural insanıdır. Astroloji açısından saflığı temsil eder. Aslında birlikte oldukları kişileri kolay kolay aldatmazlar fakat hassas oldukları noktaları vardır.

Başak Burcunun Partner Olarak Özellikleri Nelerdir?

Ortama uyum sağlamaya özen gösterirler. Fakat her şeyi kolay beğenmemeleri nedeniyle bazen bulundukları ortamlarda kendileri rahatsız olabilir veya beraberindekileri huzursuz edebilirler. Bu burç için görsellik önemli olduğundan, kişilerin dış görünüşlerine veya ev içerisindeki uyum dikkat eder.

Başak Burcu Neden Aldatır?

Bir kişiyi beğenmeleri, güvenmeleri ve hayatlarına almaları zaman alır. İlişkiye başladıkları kişileri kendilerince pek çok sınavdan geçirirler. Karşı tarafın kendisini aldatmayacağından emin olmak ister. Bu yüzden ilişkilerine oldukça temkinli yaklaşır. Ama eğer ihanet edildiğini hisseder veya bunu fark ederse intikam almaktan çekinmez. Dişe diş yaklaşımını sergiler. Başak burcu insanı zekâsına güvenir. Zekâsını küçümseyecek bir durum yaratıldığın da gergin olabilir. Ruh hali değişir ve karşı tarafa kırıcı davranabilir.

Başak burcunun bir diğer aldatma nedeni de beğeni kriterlerinin yüksek olmasından kaynaklanır. Başak burcu sürekli kendini geliştirmeyi sever ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanır. Beraber olduğu kişi kendini geliştirmezse başak burcu karşısındaki kişiyi beğenmekten vazgeçebilir. Bu durumda ilgisini çeken, kültürlü, gösterişli biri karşısına çıktığında birlikte olduğu kişiyi aldatabilir.

Başak burcu beğenilmekten hoşlanır. Eğer başak burcu ile birlikteyseniz ve ona yeterince ilgi göstermiyorsanız, kendisine ilgi gösteren biri ile karşılaştığında beraber olduğu kişiyi, aldatma isteği duyabilir. Ahlaki değerlere önem vermesi bu isteğinin önüne geçse de, bir süre sonra beğenildiği yöne gitme eğilimi gösterebilir.

Ayrıca kaba davranışlardan hiç hoşlanmaz. Kaba davranışlar sergileyen bir kişiden soğur ve karşısındaki kişiyi aldatabilir. Başak burucu insanı kibar yaklaşımlardan hoşlanır. Özellikle başkalarının yanında onunla konuşma tarzınıza dikkat edin. Başkalarının da bulunduğu ortamlarda sesiniz yükseltirseniz başak burcu sizden soğuyacaktır.

Her burcun bazı özellikleri vardır. Başak burcu ise sakinlik, asalet, ayrıntı gibi konulara önem verir.





