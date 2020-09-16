Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapan Başak Demirtaş, 15 gün önce görevinden istifa ettiğini söyledi.

Demirtaş aldığı kararda, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevi ziyaretlerine gittiği için koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerine verimli olamayacağını düşünmesinin etkili olduğunu söyledi.

“HAYATIMDA ALDIĞIM EN ZOR KARARLARDAN BİRİYDİ”

İstifa kararını eşi ve çocuklarına danışarak aldığını belirten Başak Demirtaş, ''Hayatımda aldığım en zor kararlardan biriydi. Çok üzülerek verdim bu kararı ama biraz da mecbur kaldım.'' diye konuştu.

Eşi Selehattin Demirtaş'ın cezaevi ziyaretlerine gittiğini ve pandemi şartlarından dolayı öğrencilerine verimli olamayacağını ifade eden Başak Demirtaş şöyle konuştu;

Hafta içi bir gün Edirne'ye gitmek için yollarda oluyordum. Bazen işte kış saatleri, kış koşulları çok daha zor oluyordu. Hava muhalefeti ve uçak saatleri dolayısıyla da iki gün ve üç gün boyunca sürüyordu bu yolculuklarım.

Elbette bugüne kadar öğrencilerimi mağdur etmeden bu süreci yürütmeyi başarabildim. Ancak bir de bu salgın nedeniyle koşullar gittikçe zorlaştı.

Bende de şöyle bir endişe oluştu; yani ben öğrencilerime bundan sonra, bu koşullarla birlikte yeterince verimli olabilecek miyim? Bu soruyu sordum kendime. Gönül rahatlığıyla evet diyemedim. O nedenle istifa etme kararı aldım.